Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

Axios: Рубио заявил, что операция в Иране может продлиться еще несколько недель

Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонных разговоров с главами МИД арабских стран заявил, что военная операция против Ирана может продлиться еще несколько недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Рубио проинформировал партнеров, что в настоящее время основное внимание военных сосредоточено на иранских ракетных установках, запасах и заводах. Госсекретарь также отметил, что смена режима в Иране не является основной целью США, но дал понять, что Вашингтон хочет видеть у власти в стране других людей.

Кроме того, Рубио рассказал об отсутствии диалога между США и иранскими властями. По его словам, любые переговоры могли бы подорвать текущие военные цели.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном.