03:00, 6 марта 2026

Секс-коуч объяснила популярность нового необычного фетиша

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Джиджи Энгл объяснила, откуда взялся фетиш на использование медицинских терминов в постели и почему он стал популярен. Ее цитирует издание Metro.

В материале отмечается, что многие люди все чаще используют медицинские термины для обозначения частей своих тел и сексуальных действий. Например, они говорят «пенис», «вагина», «мошонка», «пенетрация» вместо нецензурных или просторечных аналогов этих слов.

По мнению Энгл, это сексуальное предпочтение может быть вызвано сапиосексуальностью, то есть тем, что человека возбуждает интеллект партнера. Она также предположила, что отказ от нецензурных слов в постели может быть вызван тем, что их часто произносят в порно.

«Мейнстримное порно, вероятно, играет в этом определенную роль — используемый там язык может вызывать стыд. Впоследствии эти термины могут вызывать у людей неприятные ощущения, которые, в свою очередь, могут спровоцировать интерес к анатомически правильному языку», — объяснила секс-коуч.

Ранее эскортница рассказала, как впервые в своей карьере встретилась с необычным фетишем, ради которого ей пришлось наесться чеснока. По ее словам, клиент испытывал сексуальное возбуждение, сталкиваясь с метеоризмом.

