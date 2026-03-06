Стало известно о несогласии Франции со вступлением одной страны в ЕС

Politico: Франция пока не готова дать согласие на вступление Черногории в ЕС

Франция остается единственной страной Европейского союза (ЕС), которая пока не готова дать согласие на подготовку договора о вступлении Черногории в объединение. Об этом стало известно Politico от источников.

«Париж отказывается дать добро на разработку договора о вступлении и занимает крайне осторожную позицию в отношении расширения ЕС в преддверии президентских выборов 2027 года», — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Как отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, Европейская комиссия (ЕК) сейчас находится на завершающей стадии подготовки проекта договора о членстве Черногории. При этом точные сроки возможного вступления страны она не уточнила.

Ранее сообщалось, что в Черногории захотели отложить введение виз для россиян до вступления государства в ЕС. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Николла Камадж.