Экономика
14:03, 6 марта 2026Экономика

Страна БРИКС бросилась покупать российскую нефть

Business Standard: Индийские заводы начали оперативно скупать российскую нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии оперативно переходят к закупке российской нефти после того, как власти США ослабили ограничения на этот импорт. Об этом сообщило издание Business Standard.

По его данным, уже приобретено больше десяти миллионов баррелей, причем большая часть этого объема могла быть куплена еще до того, как Белый дом ослабил ограничения на торговлю с Москвой. Отмечается, что в Аравийском море и Бенгальском заливе на танкерах находится около 15 миллионов баррелей российской нефти. Кроме того, возле Сингапура стоят суда еще более чем с 7 миллионами баррелей. Вся эта нефть может добраться до индийских портов в течение семи дней.

Российская нефть в данной публикации охарактеризована как быстрое решение проблемы дефицита поставок с Ближнего Востока.

Издание напомнило, что Индия, которая стала крупным покупателем российской нефти, в 2026 году была вынуждена снизить закупки под давлением США. Однако после того, как разгорелся американо-иранский конфликт, Нью-Дели столкнулся с проблемами получения углеводородов из стран Персидского залива. Теперь же индийские компании Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Hindustan Petroleum Corp Ltd., которые не закупали российскую нефть с декабря, возобновили поставки на рынок.

Аналитик Сумит Ритолия полагает, что индийские НПЗ могут в ближайшее время нарастить импорт до двух миллионов баррелей в сутки.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон выдал 30-дневную лицензию, позволяющую Индии приобретать российскую нефть, которая уже находится в морских танкерах.

