Страна ОПЕК начала сокращать добычу нефти

WSJ: Кувейт начал сокращать добычу нефти, так как ее стало негде хранить

Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Причиной принятого решения стала нехватка резервуаров для хранения этого углеводорода. Это свидетельствует о все более усиливающемся и масштабном кризисе, который создает риски для мирового рынка.

Издание подчеркнуло, что Кувейт, являющийся одним из основателей Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), обсуждает дальнейшее ограничение своих мощностей по добыче и переработке нефти до уровня, необходимого только для покрытия внутреннего потребления. Соответствующее решение будет принято в ближайшие несколько дней.

По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби все производители энергоносителей в Персидском заливе прекратят экспорт углеводородов в течение нескольких недель, если конфликт с Ираном продолжится и цена нефти. Он уверен, что последствия отразятся на экономиках всего мира: энергоносители подорожают, а кроме того разразится дефицит некоторых товаров.