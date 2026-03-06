Реклама

Экономика
17:36, 6 марта 2026Экономика

Страна ОПЕК начала сокращать добычу нефти

WSJ: Кувейт начал сокращать добычу нефти, так как ее стало негде хранить
Кирилл Луцюк

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Причиной принятого решения стала нехватка резервуаров для хранения этого углеводорода. Это свидетельствует о все более усиливающемся и масштабном кризисе, который создает риски для мирового рынка.

Издание подчеркнуло, что Кувейт, являющийся одним из основателей Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), обсуждает дальнейшее ограничение своих мощностей по добыче и переработке нефти до уровня, необходимого только для покрытия внутреннего потребления. Соответствующее решение будет принято в ближайшие несколько дней.

По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби все производители энергоносителей в Персидском заливе прекратят экспорт углеводородов в течение нескольких недель, если конфликт с Ираном продолжится и цена нефти. Он уверен, что последствия отразятся на экономиках всего мира: энергоносители подорожают, а кроме того разразится дефицит некоторых товаров.

    Обсудить
