Трампу поставили серьезный диагноз

Военкор Долгачев: Врач назвал Дональда Трампа классическим пациентом психиатрии

Президент США Дональд Трамп является классическим пациентом острого психиатрического отделения. Об этом со ссылкой на знакомого врача, не упоминая имени и места работы специалиста заявил российский военкор Николай Долгачев.

По словам журналиста, его приятель является очень хорошим специалистом в психиатрии, и он увидел у Трампа признаки мании, которую он связал с весенним обострением. Кроме того, он предположил, что у американского лидера уже наблюдаются возрастные изменения мозга. Также он не исключил, что Трамп может находиться под влиянием супруги Мелании, которую врач назвал более психопатичным, чем сам глава США.

Ничего хорошего всем, кто зависит от решений такого человека, это не сулит. Николай Долгачев

«Окружающие только подпитывают его бред величия. Дальше он либо перейдет в ремиссию, схватившись за голову и жалея о содеянном, либо уйдет в более глубокую и затяжную манию», — поставил серьезный диагноз Трампу врач.

Он отметил, что у больных манией в период обострения присутствует идея о «богопроисхождении и всевластии», и именно этим якобы объясняется коллективная молитва с протестантскими пасторами в Овальном кабинете.

