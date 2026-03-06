Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 6 марта 2026Россия

Объявлено о возможном начале гражданской войны в США

Политолог Бовт: Похоже, Трамп затеял в США небольшую гражданскую войну
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп «затеял» в стране гражданскую войну». Признаки возможного внутреннего конфликта в США на фоне операции в Иране увидел российский политолог Георгий Бовт.

Эксперт обратил внимание на публикацию Трампа в соцсети Truth, в которой тот заявил о необходимости реформы избирательного законодательства — обязать граждан предоставлять документы, дающие право участвовать в выборах, бумаги о гражданстве, а также о намерении ввести запрет на голосование по почте.

«Мало старине Дональду войны с Ираном, он еще, похоже, затеял небольшую гражданскую войну (...) У каждого штата свои особенности по выборным процедурам (...) и вот теперь 47-й президент решил все это, по сути, взорвать. Лихой парень», — заявил Бовт.

Ранее сообщалось, что пасторы совершили коллективную молитву за Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно и с одним условием разрешили Индии закупать нефть у России. Почему?

    Валя Карнавал назвала секс-символом российскую певицу

    В США подняли дюжину самолетов по тревоге из-за приближения российских Ту‑142

    Клещи в России проснутся раньше обычного

    Южная Корея начала переговоры с США о перемещении вооружений из-за Ирана

    Стала известна реакция чиновников и союзников США на начало операции в Иране

    Производство вина в России обрушилось

    Поклонская сделала заявление о травле в свой адрес

    Раскрыт способ достигнуть здоровой продолжительности сна

    Киев обвинил Будапешт в захвате семи украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok