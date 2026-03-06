Реклама

У популярной блогерши отслоились ногти от пальцев во время маникюра в салоне

Блогерша Хардкасл столкнулась со страшными последствиями укрепляющего ногти геля
Мария Винар

Фото: BY-_-BY / Shutterstock / Fotodom

Популярная блогерша Джоанн Хардкасл из Йоркшира столкнулась со страшными последствиями геля, предназначенного для укрепления и наращивания ногтей, во время маникюра. Об этом пишет Daily Mail.

Инфлюэнсерша рассказала, что в конце 2025 года впервые захотела попробовать так называемый builder gel («строительный гель») и записалась в местный салон красоты. После первого нанесения средства британка заметила на ногтях зеленое пятно и сказала об этом мастеру. Та, в свою очередь, успокоила ее и нанесла второй слой геля. Однако, по словам блогерши, после этого она несколько недель испытывала неприятные ощущения в ногтях.

Хардкасл вновь записалась в этот же салон. Во время снятия геля мастер увидела, что на ногтях клиентки появились еще несколько зеленых пятен, а некоторые и вовсе отслоились от пальцев. «Я была в полном ужасе, когда увидела свои ногти, и мне не терпелось поскорее выйти из салона. Я была так расстроена, что мне приходилось прятать руки. Я не хотела, чтобы кто-нибудь их заметил», — посетовала собеседница портала.

Блогерша заявила, что администрация салона не извинилась перед ней. Более того, ей пришлось оплатить процедуру снятия геля. По словам пострадавшей, этот инцидент повлиял на ее работу с брендами.

Ранее сообщалось, что российский актер и шоумен Гоген Солнцев столкнулся с риском остаться лысым после неудачного осветления в московском салоне красоты.

