Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

У шоумена Солнцева выпали волосы после осветления в московском салоне красоты

Российский актер и шоумен Гоген Солнцев столкнулся с риском остаться лысым после неудачного осветления в московском салоне красоты. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Артист записался в столичный салон к парикмахеру, которого посоветовали друзья. На процедуре мастер нанесла на его волосы специальный раствор и обернула их в фольгу. Через некоторое время она ее сняла уже вместе с прядями. «У меня есть специалисты, они говорят: либо оксид ядреный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами...» — посетовал Солнцев.

Шоумен обеспокоен тем, что может остаться лысым, поскольку волосяные луковицы сильно повреждены. Также он возмущен оправданиями администрации салона, в котором ему сожгли кожу головы. В настоящий момент Солнцев проходит лечение у трихолога. Доводить дело до суда он не собирается, поскольку не хочет скандала.

В марте 2023 года сообщалось, что россиянке сожгли лицо лазером во время омолаживающей процедуры в клинике в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.