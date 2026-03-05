Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:45, 5 марта 2026Ценности

Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

У шоумена Солнцева выпали волосы после осветления в московском салоне красоты
Мария Винар

Кадр: Саша Сулим / YouTube

Российский актер и шоумен Гоген Солнцев столкнулся с риском остаться лысым после неудачного осветления в московском салоне красоты. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Артист записался в столичный салон к парикмахеру, которого посоветовали друзья. На процедуре мастер нанесла на его волосы специальный раствор и обернула их в фольгу. Через некоторое время она ее сняла уже вместе с прядями. «У меня есть специалисты, они говорят: либо оксид ядреный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами...» — посетовал Солнцев.

Шоумен обеспокоен тем, что может остаться лысым, поскольку волосяные луковицы сильно повреждены. Также он возмущен оправданиями администрации салона, в котором ему сожгли кожу головы. В настоящий момент Солнцев проходит лечение у трихолога. Доводить дело до суда он не собирается, поскольку не хочет скандала.

В марте 2023 года сообщалось, что россиянке сожгли лицо лазером во время омолаживающей процедуры в клинике в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

    Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

    В Кремле высказались о переговорах с Украиной

    Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

    Названы ключевые факторы разгона цен на газ

    Трамп назвал европейского лидера неудачником

    Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

    В США заявили о меняющих современную войну «Шахедах»

    Женатый мужчина напал на отказавшую ему в знакомстве известную блогершу и попал на видео

    Названо направление для переориентации поставок российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok