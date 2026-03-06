У россиян начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая

У россиян начали вырывать из рук посадочные талоны в аэропорту Дубая

У российских пассажиров начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая перед вылетом на родину. Об этом рассказал ТАСС директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, злоумышленники пользуются суетой во время спешной посадки и вырывают из рук пассажиров посадочные талоны. С украденными билетами они садятся на борт самолета.

«В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему», — пожаловался Осауленко.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать россиянам билеты на рейсы из ОАЭ за миллион рублей. Злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах.