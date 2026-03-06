Ударивший ножом в шею полицейского дезертир сел на 23 года в российском регионе

Первый Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего уроженца областного райцентра Сланцы Руслана Тимофеева к 23 годам заключения по делу о дезертирстве и нападении на лейтенанта полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что утром 23 апреля в Кингисеппе 24-летний полицейский заметил на улице человека, который внешне был похож на разыскиваемого молодого человека, который самовольно оставил службу. Правоохранитель попытался проверить у него документы, но получил смертельный удар в шею. Напавший сбежал.

Тимофеева задержали в лесу, где он прятался. Отбывать наказание молодой человек будет первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

