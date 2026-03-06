Реклама

Силовые структуры
16:17, 6 марта 2026Силовые структуры

Ударивший ножом в шею полицейского дезертир сел на 23 года в российском регионе

В Петербурге дезертир, ударивший полицейского ножом в шею, сел на 23 года
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Первый Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего уроженца областного райцентра Сланцы Руслана Тимофеева к 23 годам заключения по делу о дезертирстве и нападении на лейтенанта полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что утром 23 апреля в Кингисеппе 24-летний полицейский заметил на улице человека, который внешне был похож на разыскиваемого молодого человека, который самовольно оставил службу. Правоохранитель попытался проверить у него документы, но получил смертельный удар в шею. Напавший сбежал.

Тимофеева задержали в лесу, где он прятался. Отбывать наказание молодой человек будет первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский экс-депутат попал в СИЗО за попытку захватить власть.

