Российский экс-депутат попал в СИЗО за попытку захватить власть

Экс-депутат гордумы Ижевска Едигарев попал под стражу за попытку захвата власти

Лефортовский суд Москвы взял под стражу бывшего депутата гордумы Ижевска Андрея Едигарева по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

Едигарев пробудет в СИЗО до мая. По данным источника, в 2022-2023 годы он участвовал в работе организации «Съезд народных депутатов» (признана в России нежелательной и террористической и запрещена). Ее лидером является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Следствие считает, что целью «Съезда народных депутатов» было насильственное изменение конституционного строя России.

