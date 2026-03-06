Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 6 марта 2026Силовые структуры

Российский экс-депутат попал в СИЗО за попытку захватить власть

Экс-депутат гордумы Ижевска Едигарев попал под стражу за попытку захвата власти
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы взял под стражу бывшего депутата гордумы Ижевска Андрея Едигарева по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

Едигарев пробудет в СИЗО до мая. По данным источника, в 2022-2023 годы он участвовал в работе организации «Съезд народных депутатов» (признана в России нежелательной и террористической и запрещена). Ее лидером является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Следствие считает, что целью «Съезда народных депутатов» было насильственное изменение конституционного строя России.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину, посидевшего на троне магистра Мальтийского ордена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Бородатая женщина призналась в любви к своей бороде

    Средиземное море признали небезопасным для поставок российского газа

    В России начались продажи двух новых моделей Москвич

    Описан масштаб разрушений в пережившем массированный ночной налет Севастополе

    Назван срок исчерпания запаса продуктов в Дубае

    У россиян начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая

    Российский экс-депутат попал в СИЗО за попытку захватить власть

    Проживающий в Европе россиянин выслушал приговор после возвращения на родину

    Следователи назвали виновных в теракте на мосту в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok