Силовые структуры
11:10, 6 марта 2026Силовые структуры

Посидевший на троне магистра Мальтийского ордена россиянин заплатит более 800 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, посидевшего на царском троне
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Popova Valeriya / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, посидевшего на царском троне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, 21 марта 2025 года Александр Дробышев в одном из залов Государственного Эрмитажа сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на скамью. Этим он грубо нарушил правила посещения музея и активные предостережения музейных смотрителей. Его действия привели к серьезным последствиям для ценнейших экспонатов.

Суд взыскал с мужчины более 825 тысяч рублей за реставрационные работы и пошлину свыше 21 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже задержали севшего на трон посетителя.

