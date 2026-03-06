Реклама

18:58, 6 марта 2026

В ЕС усомнились в честности Зеленского

Le Monde: Чиновники ЕС сомневаются в правдивости заявлений Украины о «Дружбе»
Виктория Кондратьева
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Чиновники Европейского союза (ЕС) сомневаются в правдивости заявлений Украины о повреждениях на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на европейского дипломата.

«Отказ допустить делегацию [ЕС] на место инцидента вызывает сомнения относительно того, что там произошло», — заявил собеседник издания.

Дипломат добавил, что не понимает расчет президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Венгрией вокруг поставок нефти по «Дружбе». По его словам, эта ситуация «неблагоприятна» для украинского лидера, особенно в условиях растущих цен на нефть.

4 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В ходе встречи российский лидер предложил венгерскому дипломату обсудить ситуацию на мировом и европейском газовых рынках.

