14:27, 6 марта 2026Россия

В Госдуме призвали не пускать в страну мигрантов без полисов ДМС

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Мигрантов не следует пускать в страну без полисов Добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом в беседе с «360.ru» заявил лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя решение суда Евразийского экономического союза насчет предоставления полисов членам семей иностранцев.

Он напомнил, что суд рассматривал дело по запросу Киргизии. «Киргизские товарищи давно вели дело к тому, чтобы Россия за свой счет оплачивала диаспоре медуслуги. Суд наконец внес ясность», — подчеркнул депутат.

Согласно действующему законодательству, для получения полиса Обязательного медицинского страхования (ОМС) иностранный работник должен быть официально трудоустроен, а его работодатель обязан не менее трех лет выплачивать страховые взносы. Миронов заметил, что большая часть мигрантов не подходит под эти требования, и предложил им самостоятельно приобретать ДМС.

«Причем оптимально, чтобы бы они покупали полис заранее через филиалы российских страховых компаний в этих странах, что полностью соответствует международной практике», — подытожил депутат.

Ранее в Москве осудили экс-полицейских за легализацию более двух тысяч мигрантов. Бывшие правоохранители осуществляли задуманное в период с февраля по июль 2022 года.

