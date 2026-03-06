В Киеве оспорили популярное убеждение о влиянии выборов в США на помощь Украине

Дубинский: Победа демократов в Конгрессе США не приведет к усилению помощи Киеву

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале оспорил популярное на Украине убеждение о том, что победа демократов на выборах в Конгресс США повлияет на усиление помощи Киеву.

Парламентарий отметил, что это ошибочное мнение, поскольку американские избиратели интересуются не Украиной, а внутренними проблемами, такими как уровень жизни, инфляция, безработица или рост цен.

Дубинский указал, что президенту Дональду Трампу не удалось удовлетворить эти запросы избирателей, поэтому в случае победы демократы сконцентрируются на внутренней повестке.

«Более того, исходя из отрицательного отношения американцев к военным операциям в Иране и в Венесуэле (даже несмотря на локальный ее успех), войну на Украине будет целесообразнее скорее закончить, чем продолжать. В этом демократы только постараются перехватить инициативу у Трампа», — заключил депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что на фоне приближения выборов в США есть риск, что Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев потеряет интерес к украинскому конфликту, что обернется большими проблемами для Киева.