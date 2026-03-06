Реклама

11:55, 6 марта 2026

В MAX опровергли слежку за пользователями VPN-сервисов

Сообщение о слежке MAX за пользователями VPN-сервисов оказалось фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На портале «Хабр» была опубликована статья, в которой утверждалось, что мессенджер МАХ следит за пользователями с VPN. Автор поста сослался на то, что в сети якобы стали появляться сообщения о странных обращениях мессенджера MAX к Telegram и WhatsApp, из-за чего в сети начали выдвигаться предположения касательно природы и целей этих запросов. «TL;DR — содержит шпионский модуль, который сделали разработчики MAX для слежки за теми, кто использует VPN, они постарались сделать этот модуль неблокируемым и прикрутили удаленное управление», — утверждалось в посте. Однако это сообщение оказалось фейком.

Автор поста сам признался, что использовал не официальный код, а скачал версию, «которую нашел на 4pda». Анализ профильных веток показал, что существует большое количество модифицированных версий приложения от различных авторов. Поэтому нельзя заявлять о достоверности всех утверждений в публикации, так как разбор был сделан на основе стороннего билда программы.

Разработчики мессенджера МАХ прочитали статью и прокомментировали ее. «МАХ не отслеживает пользование VPN-сервисами [и] не отправляет запросы на сервера WhatsApp и Telegram. Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов — в первую очередь звонков и уведомлений. К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения», — объяснили в пресс-службе мессенджера.

Там также объяснили, что данные об IP-адресах нужны МАХ только для корректной работы звонков в нем, а запросы на серверы — это касается Google и Apple — для проверки доставки push-уведомлений, что необходимо в «сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах». «Технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут "телефон-телефон". Это стандарт для всех подобных сервисов», — заключили в пресс-службе МАХ.

Мессенджер МАХ периодически пытаются обвинить в чем-то, что впоследствии опровергается. Например, ранее сообщалось, что владельцем мессенджера МАХ является компания с Британских Виргинских островов или что несовершеннолетние россияне якобы покупают чужие аккаунты в мессенджере MAX, чтобы приобретать алкоголь и энергетики на кассах самообслуживания в магазинах. Эти сообщения были признаны фейками.

Российские СМИ не заинтересовались публикацией с «Хабра» о том, что мессенджер МАХ следит за пользователями VPN-сервисов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

