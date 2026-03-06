В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ ракет большой дальности

Минобороны: В зоне СВО были сбиты ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшую неделю были сбиты ракеты «Фламинго» и «Нептун». Подробности о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет большой дальности раскрыли в Министерстве обороны России.

Речь идет о двух управляемых ракетах большой дальности «Нептун» и одной крылатой ракете большой дальности «Фламинго». Они были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, ВСУ за неделю применили в зоне СВО 62 управляемые авиационные бомбы, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 2154 беспилотника самолетного типа, Все они также были сбиты.

По данным оборонного ведомства, силами Черноморского флота также были уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее сообщалось, что за неделю с 28 февраля по 6 марта Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла семь групповых ударов по объектам Украины.