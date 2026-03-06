Реклама

Россия
12:24, 6 марта 2026Россия

Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Минобороны России отчиталось о семи групповых ударах по объектам Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За неделю с 28 февраля по 6 марта Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла семь групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, успешно атакованы объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), поезда с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, а также места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников. Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

