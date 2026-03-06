В Пентагоне доложили о важном военном преимуществе России

Пентагон: Создав центр «Рубикон», Россия добилась преимущества в применении БПЛА

Создав испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в Минобороны РФ, Россия добилась важного военного преимущества в применении БПЛА. Такое мнение выразил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс, глава подразделения по закупкам беспилотников для нужд Пентагона, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что автономные средства — это больше не перспективная технология, а стремительно развивающаяся реалия в условиях боевых действий.

«Наши противники это понимают. Они инвестируют крупные средства, ускоряют темпы разработки, внедряют автономные средства напрямую в оперативные формирования», — добавил Маркс.

В своем докладе эксперт обратил внимание, что «Рубикон» обеспечивает централизацию закупок, осуществляет внедрение новой тактики и обучение операторов БПЛА. По его словам, это «фундаментально новая командная структура, созданная для развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью».

Генерал-майор отметил успехи ВС РФ в применении дронов в украинском конфликте. «Решающее преимущество в конфликте дает не только наличие технологий, но и структура, позволяющая применять их прицельно, быстро и с должной гибкостью», — заключил он.

Ранее стало известно, что стоимость уничтоженных за год центром беспилотных систем «Рубикон» тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» составляет около 80 миллионов долларов.