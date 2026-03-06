Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 6 марта 2026Мир

В Пентагоне доложили о важном военном преимуществе России

Пентагон: Создав центр «Рубикон», Россия добилась преимущества в применении БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludmila Pakhomova / Global Look Press

Создав испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в Минобороны РФ, Россия добилась важного военного преимущества в применении БПЛА. Такое мнение выразил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс, глава подразделения по закупкам беспилотников для нужд Пентагона, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что автономные средства — это больше не перспективная технология, а стремительно развивающаяся реалия в условиях боевых действий.

«Наши противники это понимают. Они инвестируют крупные средства, ускоряют темпы разработки, внедряют автономные средства напрямую в оперативные формирования», — добавил Маркс.

В своем докладе эксперт обратил внимание, что «Рубикон» обеспечивает централизацию закупок, осуществляет внедрение новой тактики и обучение операторов БПЛА. По его словам, это «фундаментально новая командная структура, созданная для развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью».

Генерал-майор отметил успехи ВС РФ в применении дронов в украинском конфликте. «Решающее преимущество в конфликте дает не только наличие технологий, но и структура, позволяющая применять их прицельно, быстро и с должной гибкостью», — заключил он.

Ранее стало известно, что стоимость уничтоженных за год центром беспилотных систем «Рубикон» тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» составляет около 80 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы столкнулись с мятежом». Россия пресекла госпереворот в африканской стране. Там до сих пор звучит эхо «Вагнера»

    Макрон призвал Европу к одному жесткому действию

    Тревел-блогерша описала отличие США от других стран словами «сервис и уважение к клиенту»

    Названы главные ошибки женщин за рулем

    В Пентагоне доложили о важном военном преимуществе России

    Леопард растерзал подростка

    Мужчинам раскрыли неочевидную причину преждевременной эякуляции

    Россия и еще три страны проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

    В мире начали заканчиваться ракеты для ПВО Patriot

    Власти задумали запретить таксистам задирать цены при непогоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok