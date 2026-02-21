«Уралдронзавод»: Россия уничтожила дроны ВСУ «Баба-Яга» на $80 млн

Стоимость уничтоженных за год центром беспилотных систем «Рубикон» тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» составляет около 80 миллионов долларов. Такую сумму в разговоре с РИА Новости назвал создатель FPV-дронов «Упырь» и генеральный директор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук.

«Это дорогая "птица". Оценочная стоимость — около 20 тысяч долларов за штуку», — отметил он. Собеседник агентства уточнил, что за год «Рубикон» уничтожил четыре тысячи мультикоптеров ВСУ. При этом, подчеркнул Ткачук, их уничтожением, помимо «Рубикона», занимается большое число российских беспилотных подразделений и расчетов противовоздушной обороны (ПВО).

Собеседник агентства назвал тяжелые гексакоптеры приоритетной целью, поскольку они представляют собой основу логистики украинской армии. С их помощью ВСУ осуществляют доставку боеприпасов и еды на позиции.

Оператор беспилотных систем российской группировки войск «Восток» с позывным Лысый рассказал о применении трофейного дрона «Баба-Яга» для поражения вражеских целей на запорожском направлении. Боец пояснил, что они ремонтируют подбитые украинские беспилотники и используют их уже в своих целях на поле боя.