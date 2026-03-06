В Пентагоне заявили об уничтожении лучшей части ВМС Ирана

Соединенные Штаты в ходе военной операции нанесли сокрушительный удар по военно-морским силам Ирана, уничтожив их «лучшую часть». С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в штате Флорида, трансляция велась на YouTube.

Министр войны адресовал слова благодарности главе Центрального командования Вооруженных сил США адмиралу Брэду Куперу, под чьим руководством проводилась операция.

«Всего за несколько дней операции "Эпическая ярость" вы и ваша команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана», — отметил Хегсет.

Ранее он заявил, что американские военные не расширили список своих целей в рамках продолжающейся операции против Ирана.