01:51, 6 марта 2026Мир

В Пентагоне высказались о планах на операцию в Иране

Глава Пентагона Хегсет: США не расширили список целей операции против Ирана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Po1 Alexander Kubitza / Dod / Global Look Press

Американские военные не расширили список своих целей в рамках продолжающейся операции против Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его речь транслировалась на YouTube.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона участвовать в определении будущих лидеров исламской республики.

По словам Хегсета, благодаря текущей операции президент имеет решающее слово в том, кто будет управлять Ираном.

«Наши цели остаются прежними. Мы точно знаем, чего пытаемся достичь», — заключил он.

До этого канал «Военная хроника» допустил, что Ирану удалось поразить эсминец типа «Арли Берк» Военно-морских сил США противокорабельной ракетой Ghadr-380 («Гадр-380»). Ракета с дальностью более тысячи километров стала развитием семейства крылатых ракет Paveh.

