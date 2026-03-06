В Польше осудили угрозу Зеленского в адрес Орбана

Депутат ЕП Зайончковская-Герник раскритиковала угрозу Зеленского в адрес Орбана

Депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X раскритиковала угрозу украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за вето на кредит Украине от Евросоюза (ЕС).

«Вместо того чтобы защищать Венгрию, "еврократы" допускают подобный шантаж со стороны Украины. Маски спали. Так может вести себя президент страны третьего мира или какой-нибудь гангстер», — подчеркнула депутат, призвав все страны Евросоюза осудить подобные угрозы.

Депутат также подчеркнула, что Венгрия заблокировала кредит от ЕС не из-за прихоти или чьего-то настроения, а как реакцию на действия Украины.

Ранее Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Обе страны заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы.