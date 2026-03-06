В Раде Венгрию назвали угрозой выживания Украины

Депутат Рады Яременко: Действия Будапешта создают угрозу для выживания Украины

Действия Венгрии по блокированию кредитов Евросоюза и угрозы применения силы создают угрозы для выживания Украины. Об этом в беседе с изданием «Телеграф.ua» заявил депутат Верховной Рады Богдан Яременко.

«Последние действия Будапешта — блокирование финансирования и угрозы силой — создают серьезную угрозу выживанию Украины и требуют решительной международной реакции», — говорится в публикации.

Нардеп также выразил уверенность, что угроза президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана — это ожидаемая политическая и личная реакция на действия Будапешта.

В четверг, 5 марта, Зеленский пригрозил дать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.