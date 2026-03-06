Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 6 марта 2026Бывший СССР

В Раде Венгрию назвали угрозой выживания Украины

Депутат Рады Яременко: Действия Будапешта создают угрозу для выживания Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Действия Венгрии по блокированию кредитов Евросоюза и угрозы применения силы создают угрозы для выживания Украины. Об этом в беседе с изданием «Телеграф.ua» заявил депутат Верховной Рады Богдан Яременко.

«Последние действия Будапешта — блокирование финансирования и угрозы силой — создают серьезную угрозу выживанию Украины и требуют решительной международной реакции», — говорится в публикации.

Нардеп также выразил уверенность, что угроза президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана — это ожидаемая политическая и личная реакция на действия Будапешта.

В четверг, 5 марта, Зеленский пригрозил дать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арабские страны разозлились на США

    Жители Подмосковья пожаловались на затянувшийся фекальный потоп

    Уиткофф сообщил о скором прогрессе в урегулировании на Украине

    Названы предполагаемые задачи Российской армии в зоне СВО весной

    Звездная стилистка назвала визуально старящую верхнюю одежду

    Названы последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    Россиянка упала в обморок во время звонка вернувшегося из плена мужа

    Жителю Подмосковья вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней

    Россиянин ударил несовершеннолетнего лицом о перила из-за внешности

    В Киеве остались недовольны планами Европы «перезагрузить Украину»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok