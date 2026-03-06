Реклама

17:16, 6 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на уничтожение следившей за югом страны военной станции США

Швыткин: Уничтоженная Ираном станция имела для США стратегическое значение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Уничтоженная Ираном американская военная станция, которая следила за югом России и всем Ближним Востоком, имела стратегическое значение для США, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. О последствиях депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

Нужно исходить из того, что Россия выступала и выступает за то, чтобы урегулировать данный конфликт, принимает все меры по его деэскалации. Вместе с тем понимает, что США и Израиль совершили неприкрытую агрессию в отношении суверенного государства Исламской Республики Иран по различным надуманным причинам

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Безусловно, уничтожение этой станции, которая следила за югом России и Ближним Востоком, нанесло серьезный удар по системе противовоздушной обороны (ПВО) США. Это огромные финансовые затраты. Они понесли урон материальный. Но немаловажно и то, что эта станция для них имела стратегическое значение», — заявил Швыткин.

Депутат объяснил, что теперь США и Израилю будет сложно определить время запуска и цели тех ракет, которые использует Иран.

Ранее стало известно, что Иран в первые дни конфликта с Израилем и США уничтожил американскую военную станцию, которая следила за югом России и всем Ближним Востоком.

