В России прокомментировали сообщения о передаче Ирану информации о базах США

Депутат Чепа назвал вбросами обвинения в передаче Россией разведданных Ирану

Противники республиканской партии США и президента Дональда Трампа могут использовать конфликт с Ираном на предстоящих выборах, устраивая различные вбросы и пытаясь втянуть в противостояние как можно больше сторон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на публикацию издания Washington Post о том, что Россия передает Ирану информацию о военных базах США.

«Иранский конфликт поднял волну везде, в том числе, и внутри США, — заметил политик. — Теперь демократы будут всячески использовать этот кризис, раздувать его для борьбы с Трампом, республиканцами на предстоящих выборах».

Чепа уверен, что противники Трампа будут стараться втянуть в иранский конфликт как можно больше сторон, что негативно скажется на всей обстановке.

«Отсюда могут быть и удары по Азербайджану, и по НПЗ в Саудовской Аравии. Могут быть попытки воздействия на Россию, на решение по украинской проблематике. Все это вбросы, выгодные противникам действующего руководства США», — заключил депутат.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил иранским курдам военную поддержку со стороны Вашингтона для захвата части территории Ирана.

4 марта президент России Владимир Путин поручил МЧС и МИД организовать вывоз застрявших в странах Ближнего Востока россиян.