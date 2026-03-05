Раскрыта новая задумка Трампа против Ирана

Президент США Дональд Трамп предложил иранским курдам военную поддержку со стороны Вашингтона для захвата части территории Ирана. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
В частности, американский лидер в ходе телефонных разговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и Ираке предложил «широкую авиационную поддержку США» и другие меры помощи иранским курдам, которые выступают против режима в Исламской Республике, для захвата части западного Ирана.
«Американская просьба к иракским курдам состоит в том, чтобы открыть путь и не препятствовать мобилизации иранских курдских групп в Ираке, а также оказать логистическую поддержку», — заявил высокопоставленный представитель Патриотического союза Курдистана.
Ранее президент Региона Курдистан в составе Ирака Нечирван Барзани заявил, что иракские курды не будут принимать участие в боевых действиях против Ирана.