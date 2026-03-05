Реклама

Раскрыта новая задумка Трампа против Ирана

WP: Трамп предложил иранским курдам широкую военную поддержку против Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил иранским курдам военную поддержку со стороны Вашингтона для захвата части территории Ирана. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В частности, американский лидер в ходе телефонных разговоров с лидерами курдского меньшинства в Иране и Ираке предложил «широкую авиационную поддержку США» и другие меры помощи иранским курдам, которые выступают против режима в Исламской Республике, для захвата части западного Ирана.

«Американская просьба к иракским курдам состоит в том, чтобы открыть путь и не препятствовать мобилизации иранских курдских групп в Ираке, а также оказать логистическую поддержку», — заявил высокопоставленный представитель Патриотического союза Курдистана.

Ранее президент Региона Курдистан в составе Ирака Нечирван Барзани заявил, что иракские курды не будут принимать участие в боевых действиях против Ирана.

