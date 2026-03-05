Лидер иракских курдов ответил на вопрос об участии в войне против Ирана

Президент иракского Курдистана исключил участие курдов в войне против Ирана

Иракские курды не будут принимать участие в боевых действиях против Ирана. Об этом заявил президент Региона Курдистан в составе Ирака Нечирван Барзани, передает Fars.

«Мы никогда не будем участвовать в эскалации конфликта или военных действиях», — сказал политик.

Ранее израильский телеканал i24 сообщил, что курды якобы начали наземное наступление на Иран с территории Ирака. По данным медиа, иранские военные начали создавать оборонительные позиции вокруг населенного пункта Мериван, который является приграничной территорией.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп готов поддержать курдских ополченцев, желающих взять в руки оружие для смены власти в Иране, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто должен сменить свергнутого лидера страны.