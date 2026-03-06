В России указали на серьезное противостояние Украины еще с одной страной

Полковник Кошкин: Украина вступила в политическое противостояние с Венгрией

Украина вступила в серьезное политическое противостояние с Венгрией, которая действует исключительно в рамках интересов собственной страны и мешает вступлению Украины в Евросоюз, заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Венгрия решила остановить транзит важных для Киева ресурсов. И это серьезно. Потому что поставки через Словакию и Венгрию — это 60 процентов того, что получает Украина. И это серьезный рычаг давления, — заметил военный эксперт. — Но мы видим, насколько ожесточенно руководство Украины настроено против Венгрии. Вплоть до перехода на личные оскорбления».

Венгрия, как подчеркнул Кошкин, отстаивает исключительно собственные национальные интересы. В то же время украинское руководство, по его мнению, больше озабочено получением материальных и политических благ для себя лично.

«Словакия и Венгрия выступают против того, чтобы Украина входила в Евросоюз. И естественно, что Зеленский отвечает на это давление, останавливая поставки по "Дружбе" и получая реакцию в ответ», — заключил Кошкин.

Ранее премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент Украины Владимир Зеленский.