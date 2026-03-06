Реклама

Экономика
09:00, 6 марта 2026Экономика

В России запустили программу поддержки краеведческих музеев

Первый этап программы ВТБ по поддержке музеев реализован в 15 регионах России
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

ВТБ совместно со своим благотворительным фондом «ВТБ-Страна» запустил первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Об этом говорится в сообщении банка.

Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. В 2026 году программа будет масштабирована и на другие регионы.

«В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка — "Красота внутри. Краеведческие музеи России" — придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов», — отметила старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда «ВТБ-Страна» Наталья Кочнева.

Еще одна задача программы — внедрение цифровых технологий для повышения доступности музейных коллекций для широкой аудитории и привлечения внимания молодого поколения к выставкам.

В рамках направления ВТБ намерен поддерживать проекты, которые создают новые форматы обмена культурным опытом: виртуальные туры и 3D-экспозиции, оцифровка архивных коллекций, запуск мобильных приложений и интерактивных киосков.

Первый этап программы уже реализован в 15 регионах: Республиках Тыва, Хакасия, Мордовия, Марий Эл, Калмыкия, Забайкальском крае, Ивановской, Брянской, Псковской, Рязанской, Амурской, Пензенской, Челябинской, Костромской и Калининградской областях. Учреждениям в 15 регионах страны выделено 15 миллионов рублей.

На эти средства уже реализуются ряд проектов. В частности, «Традиции Урала для современных женщин» в Снежинском городском музее (Челябинская область). Музей создает пространство для проведения лекций и мастер-классов для женщин 30-65 лет.

Еще один проект — «Мир кочевника» в Национальном музее Калмыкии. Это мобильная мультимедийная этнографическая выставка, посвященная культуре, быту и духовным традициям калмыков.

Кроме того, в городе Борзя Забайкальского края создадут уличную экспозицию, составленную из предметов быта казаков и сельских жителей юго-востока Забайкалья.

В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд «ВТБ-Страна». Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.

