Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 6 марта 2026Россия

В Совфеде оценили в рублях масштаб причиненного Украиной России ущерба

Сенатор Совфеда Никонорова: Украина должна России триллионы рублей компенсации
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сейчас сложно называть конкретные цифры ущерба, который Украина нанесла России, однако можно говорить о триллионах рублей компенсации. Масштабы задолженности оценила сенатор Совфеда от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с «Парламентской газетой».

По ее словам, речь идет не только об ущербе от разрушений гражданской и промышленной инфраструктуры. «Также есть методика, например, Минздрава России, по которой рассчитывают ущерб, понесенный в результате необходимости оказания медицинской помощи раненым гражданам», — пояснила Никонорова.

Сенатор добавила, что также стоит учитывать экологический ущерб, который понесли Херсонская область, Крым и Донбасс в результате водной блокады. «Все это будет учитываться», — заверила она.

В октябре 2025 года сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия, в свою очередь, не должна Украине никаких репараций. По его словам, Киев сам спровоцировал военный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Россиянина оправдали по делу о призывах к самоубийству

    Безруков стал новым худруком МХАТ имени Горького

    В Москве сотрудницу известной сети клиник обвинили в отказе принимать инвалида

    Блогерша купила трендовый наряд и превратилась в дядю Митю из фильма «Любовь и голуби»

    Минобороны России сообщило еще об одном обмене пленными с Украиной

    Азербайджан начал эвакуацию дипломатов из Ирана после сообщений о мобилизации

    Мужчина поймал «посланную Богом» рекордную рыбу

    Назван важный просчет Трампа и Нетаньяху в Иране

    Появились подробности о забитом до смерти россиянине из многодетной семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok