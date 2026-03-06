Сенатор Совфеда Никонорова: Украина должна России триллионы рублей компенсации

Сейчас сложно называть конкретные цифры ущерба, который Украина нанесла России, однако можно говорить о триллионах рублей компенсации. Масштабы задолженности оценила сенатор Совфеда от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с «Парламентской газетой».

По ее словам, речь идет не только об ущербе от разрушений гражданской и промышленной инфраструктуры. «Также есть методика, например, Минздрава России, по которой рассчитывают ущерб, понесенный в результате необходимости оказания медицинской помощи раненым гражданам», — пояснила Никонорова.

Сенатор добавила, что также стоит учитывать экологический ущерб, который понесли Херсонская область, Крым и Донбасс в результате водной блокады. «Все это будет учитываться», — заверила она.

В октябре 2025 года сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия, в свою очередь, не должна Украине никаких репараций. По его словам, Киев сам спровоцировал военный конфликт.