В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

Bloomberg: В США внезапно сократили больше 90 тысяч рабочих мест

В феврале число рабочих мест в США вне сельского хозяйства внезапно сократилось на 92 тысячи. Об этом со ссылкой на Бюро статистики труда сообщило Bloomberg.

Это стало признаком сохраняющейся нестабильности рынка труда, который, как считалось, стабилизировался. Уровень безработицы вырос до 4,4 процента. Комментируя эти данные, главный экономист Pantheon Macroeconomics по США Сэмюэл Томбс заявил, что обнародованные цифры разрушили представление о том, что рынок труда преодолел кризис.

Отмечается, что сокращение числа рабочих мест затронуло, в частности, сектор отдыха и гостеприимства, а также строительство. Кроме того, под удар попали обрабатывающая промышленность, транспорт, складское хозяйство и информационные технологии. В сфере здравоохранения и социальной помощи, на которые в прошлом году пришлась большая часть общего роста числа рабочих мест, сократили почти 19 тысяч рабочих мест.

В конце февраля стало известно, что американские малые предприятия, в которых работает меньше 500 сотрудников и на которые приходится почти половина всех рабочих мест в частном секторе США, страдают от рекордного числа банкротств.