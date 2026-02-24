Итогами правления Трампа стали спад и банкротства

Bloomberg: При Трампе экономика США перестала быть предметом зависти всего мира

Американские малые предприятия, в которых работает меньше 500 сотрудников и на которые приходится почти половина всех рабочих мест в частном секторе США, страдают от рекордного числа банкротств. Эти данные Национальной федерации независимого бизнеса процитировало Bloomberg.

Спад переживает и сельское хозяйство. Оказалось, что после введения пошлин президентом США Дональдом Трампом и начала войны с иммигрантами, на долю которых приходится почти 75 процентов всей рабочей силы в растениеводстве, прибыльными останутся немногим больше 50 процентов всех ферм.

Агентство подчеркнуло, что в современную эпоху еще не бывало такого, чтобы экономика росла и при этом создавала так мало рабочих мест после нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой, замедления инфляции и оживленного фондового рынка. Оказалось, что хаос, вызванный тарифами, издержки от которых ложатся на плечи местных компаний и потребителей, вынудил предприятия с численностью сотрудников меньше полусотни человек сократить 120 тысяч рабочих мест только в ноябре. Это стало самым большим показателем за любой месяц с мая 2020 года.

Bloomberg напомнило, что незадолго до того, как Трампа переизбрали на пост главы государства, журнал The Economist писал, что американская экономика стала предметом зависти для всего мира. За последний год президентства Джо Байдена в США создали 1 миллион 236 тысяч рабочих мест, что в 3,4 раза больше, чем в 2025 году при Трампе. Сейчас же в США около 21 процента потребителей говорят, что найти работу сложно, что стало самым высоким показателем с февраля 2021 года.

Особенно болезненными оказались последствия политики Трампа для афроамериканцев. В апреле 2023 года уровень безработицы среди этой группы упал до рекордно низких 4,8 процента, сократив разрыв со средним показателем по стране до исторического минимума в 1,4 процентных пункта. При Трампе разрыв увеличился почти в три раза, достигнув 3,7 процентных пункта в ноябре. Это самое высокое значение с 2020 года. Не лучше обстоят дела и с долларом, который в 2025 году обесценился на 8,1 процента, что является самым большим падением с 2017 года.

Ранее, 21 февраля, Трамп подписал указ о введении глобальной пошлины в размере 10 процентов на импорт из всех стран мира. Новые тарифы вступят в силу 25 февраля и будут действовать в течение 150 дней.

