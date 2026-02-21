Трамп подписал указ о глобальной пошлине

Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении глобальной пошлины в размере 10 процентов на импорт из всех стран мира, передает РИА Новости.

Сообщается, что новые пошлины вступят в силу 25 февраля и будут действовать в течение 150 дней.

«Я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине на все страны, который вступит в силу почти немедленно», — обозначил Трамп.

Ранее Трамп объяснил необходимость введения пошлин установлением мира на планете. По его словам, тарифы использовались им для прекращения пяти из восьми войн.

