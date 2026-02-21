Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:55, 21 февраля 2026Экономика

Трамп подписал указ о глобальной пошлине

Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aaron Schwartz / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении глобальной пошлины в размере 10 процентов на импорт из всех стран мира, передает РИА Новости.

Сообщается, что новые пошлины вступят в силу 25 февраля и будут действовать в течение 150 дней.

«Я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине на все страны, который вступит в силу почти немедленно», — обозначил Трамп.

Ранее Трамп объяснил необходимость введения пошлин установлением мира на планете. По его словам, тарифы использовались им для прекращения пяти из восьми войн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали город в Удмуртии, пострадали более десяти человек. Регион отдален от границы на 1400 километров

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Москвичи стали чаще экономить

    Трамп подписал указ о глобальной пошлине

    Раскрыт тип преодолевших более 1700 километров для атаки на Удмуртию дронов ВСУ

    ФСБ заявила об использовании Telegram против российских военных

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 21 февраля

    Наемный солдат ВСУ из Бразилии умер в результате издевательств украинского командования

    Стало известно о взрыве в Сумах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok