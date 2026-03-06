Филиппо: Мафиозный режим Зеленского разоблачен после угроз в адрес Орбана

Угроза президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потрясла даже тех, кто поддерживает Киев. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Угроза расправой, высказанная Зеленским в адрес Орбана вчера, глубоко потрясла основы, которые все еще поддерживали Украину. Паника среди евроястребов! Мафиозный режим разоблачен, и те, кто еще не понял этого, теперь увидели правду», — отметил политик.

По слова Филиппо, Зеленского осуждают «даже на Украине» за его «возмутительное» заявление в адрес венгерского премьера.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.