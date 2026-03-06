Реклама

17:46, 6 марта 2026Из жизни

Волонтеры спасли 163 крысы из одного дома

В США волонтеры вывезли из одного дома 163 крысы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kirill Kurashov / Shutterstock / Fotodom

В штате Массачусетс, США, некоммерческая организация помощи животным MSPCA-Angell ищет новых хозяев для 163 крыс. Об этом пишет People.

Волонтеры вывезли более сотни грызунов из одного дома. «Человек с благими намерениями попал в трудную ситуацию, и мы смогли ему помочь», — объяснили в организации.

По их словам, они впервые за пять лет привезли в приют столько крыс за один раз. Их почти на 60 процентов больше, чем всех крыс, что они спасли за 2025 год.

MSPCA-Angell оставили у себя только 53 крысы, остальных они отвезли в партнерские организации, расположенные в штатах Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

Ранее сообщалось, что на острове Лонг-Айленд, США, волонтеры начали операцию по спасению ручных крыс, расплодившихся в жилом доме. Безответственного хозяина животных арестовали.

