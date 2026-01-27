Сотни крыс захватили жилой дом и попали на видео

В США крысы расплодились в жилом доме и попали на видео

На острове Лонг-Айленд, США, волонтеры начали операцию по спасению ручных крыс, расплодившихся в жилом доме. Об этом пишет Need To Know.

Сотрудники зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue прибыли к дому после жалоб на антисанитарию. Внутри они обнаружили около 300 крыс. Питомцы бегали по комнатам, кишели в шкафах и прогрызали дыры в стенах. Все это волонтеры сняли на видео.

«Дышать очень тяжело. Нужны маски», — описали волонтеры ситуацию в доме. По их словам, многие крысы были больны. Пока сотрудники Strong Island Animal Rescue удалось спасти около 150 особей. Большинство из них страдают от абсцессов. Безответственного хозяина животных арестовали.

Волонтеры объяснили, что, если бы мужчина содержал самцов и самок раздельно, этого бы не произошло. «Это очень печальная ситуация, но мы делаем все, что можем, с тем, что у нас есть», — заявили в Strong Island Animal Rescue.

Ранее сообщалось, что в Индии стая крыс захватила больничную палату. Грызуны бегали над головами беспомощных пациентов по трубам и взбирались на тумбочку, чтобы добраться до пакета с продуктами.