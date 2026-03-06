Реклама

12:34, 6 марта 2026Забота о себе

Врач рассказала о влиянии черного чая на давление

Врач Брэнтли-Лопес заявила, что употребление черного чая защищает от гипертонии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Черный чай может снизить систолическое кровяное давление, рассказала врач Джессика Брэнтли-Лопес. В беседе с Eating Well она объяснила, с чем связан этот полезный эффект.

Брэнтли-Лопес напомнила, что систолическое давление — это максимальное значение артериального давления. Поддержание его в желаемом диапазоне является ключом к снижению общего риска сердечных заболеваний и инсульта. Чай, благодаря содержащимся в нем полифенолам, улучшает функционирование кровеносных сосудов, объяснила врач. Эти полезные вещества содержатся также во многих фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах и орехах.

Кроме того, полифенолы из черного чая снижают уровень как обычного, так и вредного холестерина, что поможет защититься от развития атеросклероза, заявила врач. По ее словам, употребление этого напитка, несмотря на содержание в нем повышающего кровяное давление кофеина, снижает риск развития гипертонии на 10 процентов. Чтобы защититься от гипертонии и инсульта, Брэнтли-Лопес порекомендовала пить черный чай без добавок.

Ранее гастроэнтеролог Саураб Сети рассказал, какие продукты незаметно отравляют организм. Клубника, утверждает он, может привести к гормональному дисбалансу.

