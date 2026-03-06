Выдача ипотеки в России рухнула почти на треть

Frank RG: Банки стали выдавать россиянам меньше ипотечных кредитов

Выдача ипотечных кредитов в России в феврале рухнула почти на треть. Как подсчитали аналитики консалтинговой компании Frank RG, выдачи составили 290,3 миллиарда рублей, что на 31 процент ниже, чем в январе 2026-го.

Средний размер ссуды — 4,38 миллиона рублей (минус 13,5 процента к январю). Всего за два месяца текущего года было выдано ипотечных кредитов на 710,9 миллиарда рублей, это на 108 процентов выше, чем за аналогичный период 2025 года.

С 1 февраля россиянам нельзя оформлять больше одной льготной ипотеки на семью: теперь супруги должны быть созаемщиками по кредиту. А до этого и муж, и жена могли оформить семейную ипотеку со ставкой в шесть процентов. Многие россияне брали два льготных кредита, чтобы купить жилье детям «на вырост».

Теперь взять повторный льготный кредит можно лишь в двух случаях: если первая ипотека была выдана до 23 декабря 2023 года, после чего в семье родился еще один ребенок, а приобретаемая квартира больше по площади. Либо кредит выдан после 23 декабря 2023 года, но он полностью закрыт, а в семье появился следующий ребенок.