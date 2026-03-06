Выглядящий на 20 лет знаменитый фотограф отпраздновал 60-летие

Выглядящий на 20 лет фотограф из Сингапура Тан отпраздновал 60-летие

В Сингапуре отпраздновал 60-летние знаменитый фотограф и манекенщик, который прославился тем, что выглядит на 20 лет. Об этом сообщает MS News.

Чуандо Тану отметил юбилей 3 марта. На своей странице в социальных сетях он выложил фотографию на фоне автомобиля с шарами в форме цифр 6 и 0. «Сегодня мой 60-й день рождения и я вспоминаю, что время — наше главное богатство. Еще один восход солнца — это подарок, а не данность и не что-то само собой разумеющееся. Я благодарен за возможность быть здесь», — написал Тан и пожелал мира во всем мире.

Он также посоветовал своим подписчикам каждый день обращаться к солнечному свету, природе и тому, что вечно. Как пишет издание Mothership, в 2023 году Тан раскрыл секрет своей моложавой внешности. Он заявил: «Ты то, что ешь, что делаешь и о чем думаешь». Мужчина добавил, что нужно сжигать ровно столько калорий, сколько потребляешь, а также сохранять позитивное отношение к жизни, что бы ни происходило.

Подписчики поздравили Тана с юбилеем, а один пошутил, что «точно знает, что он вампир, но не может доказать этого»

Ранее жительница Великобритании Джессика Джеррард рассказала, как ей удается в 40 лет выглядеть на 20. Одним из секретов моложавого вида британка назвала правильный уход за кожей.