09:08, 10 февраля 2026Из жизни

Выглядящая на 20 лет 40-летняя женщина раскрыла неочевидные секреты молодости

40-летняя британка Джеррард объяснила моложавый вид правильным уходом за кожей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jessica Jerrard

Жительница Великобритании Джессика Джеррард рассказала, как ей удается в 40 лет выглядеть на 20. Свои секреты она раскрыла в интервью SWNS, которое пересказывает People.

По словам Джеррард, несмотря на то, что у нее уже двое детей, ее часто принимают за молодую девушку. С ней знакомятся 20-летние, а кассиры нередко просят доказать, что она уже совершеннолетняя, когда она пытается купить вино или вейп. Женщина призналась, что с одной стороны это приятно, с другой — заставляет ее чувствовать некоторое давление.

Одним из секретов моложавого вида британка назвала правильный уход за кожей. Она объяснила, что в прошлом любила загорать, но заметила, что солнце портит ее кожу. С тех пор она реже появляется на солнце и пользуется специальными кремами, которые борются с фотостарением.

Кроме того, Джерард советует женщинам не колоть филлеры в губы. Раньше она увеличивала губы, но потом поняла, что так выглядит старше, и отказалась от этой процедуры.

Ранее 58-летний инфлюэнсер из Бразилии Эдсон Брандао заявил, что выглядит гораздо моложе своих лет благодаря здоровым привычкам. Так, мужчина соблюдает строгую диету: не ест белый хлеб, жареную пищу, фастфуд и сладости.

