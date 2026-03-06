Реклама

06:10, 6 марта 2026

Высокопоставленному чиновнику из МВД предрекли отставку

«Ведомости»: Первый замглавы МВД России Горовой может уйти в отставку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Горовой

Александр Горовой. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщают «Ведомости» в Telegram-канале.

Генерал-полковник полиции пришел на службу в 1982 году — начинал милиционером в отделении милиции города Артемовска Красноярского края. После он возглавлял ГУВД Красноярского края, затем Ставрополья, а в 2011 году указом президента Дмитрия Медведева был назначен первым заместителем главы МВД. На этом посту он бессменно находится уже почти 15 лет. С 2016-го курирует вопросы миграции.

5 марта был задержан бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Он подозревается в создании преступного сообщества.

    Обсудить
