Задержан бывший первый замминистра обороны России. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, в том числе во время СВО

Задержан бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Он подозревается в создании преступного сообщества, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, участники преступного сообщества с 2017-го по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.

Экс первому замминистра обороны вменяют 12 преступлений по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и еще два эпизода — по статье о получении взятки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Цаликов занимал свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора, однако назначение так и не состоялось.

Сергей Шойгу (справа) и Цаликов. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Имущество Цаликова оценили в миллиард рублей

По данным издания Baza, Цаликов владеет тремя земельными участками, двумя загородными домами, а также квартирой площадью 155 квадратных метров в столичном районе Очаково-Матвеевское. На супругу Цаликова оформлено три жилых дома, участок и квартира. Общая площадь недвижимости, которой владеет семья бывшего чиновника, составляет более трех тысяч гектаров.

Кроме того, Цаликов всего за 11 тысяч рублей в месяц арендует участок площадью 2,2 гектара с лесом в элитной деревне Раздоры в Московской области. По договору спустя 49 лет аренды земля перейдет в его собственность.

Telegram-канал Mash отмечает, что имущество семьи оценивается почти в миллиард рублей. При этом в 2014-2020 годах генерал задекларировал 10-13 миллиона рублей дохода, недвижимость площадью 12 тысяч квадратов, а в 2014-2017 она выросла до 36 800 квадратов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Как пишет Telegram-канал Mash, задержание Цаликова может быть связано с делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова.

В 2025 году Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова об особо крупной растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Он проходит по делу свидетелем обвинения.

Иванов получил 13 лет за хищение миллиардов рублей

В июле 2025 года Иванова признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Он получил 13 лет колонии и штраф в размере 100 миллионов рублей, а у его близких и родителей арестовали все имущество.

Иванова считали самым богатым сотрудником оборонного ведомства, а его экс-супруга Светлана Захарова регулярно делилась деталями роскошной жизни в соцсетях.

В декабре Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. На заседании в том числе присутствовала Захарова, которая рассказала об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.