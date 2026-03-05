Реклама

17:25, 5 марта 2026Силовые структуры

Задержан бывший первый замминистра обороны России. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, в том числе во время СВО

СК задержал экс-замглавы МО России Руслана Цаликова по делу о взятках и растрате
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Задержан бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Он подозревается в создании преступного сообщества, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, участники преступного сообщества с 2017-го по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.

Экс первому замминистра обороны вменяют 12 преступлений по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и еще два эпизода — по статье о получении взятки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Цаликов занимал свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора, однако назначение так и не состоялось.

Сергей Шойгу (справа) и Цаликов

Сергей Шойгу (справа) и Цаликов. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Имущество Цаликова оценили в миллиард рублей

По данным издания Baza, Цаликов владеет тремя земельными участками, двумя загородными домами, а также квартирой площадью 155 квадратных метров в столичном районе Очаково-Матвеевское. На супругу Цаликова оформлено три жилых дома, участок и квартира. Общая площадь недвижимости, которой владеет семья бывшего чиновника, составляет более трех тысяч гектаров.

Кроме того, Цаликов всего за 11 тысяч рублей в месяц арендует участок площадью 2,2 гектара с лесом в элитной деревне Раздоры в Московской области. По договору спустя 49 лет аренды земля перейдет в его собственность.

Telegram-канал Mash отмечает, что имущество семьи оценивается почти в миллиард рублей. При этом в 2014-2020 годах генерал задекларировал 10-13 миллиона рублей дохода, недвижимость площадью 12 тысяч квадратов, а в 2014-2017 она выросла до 36 800 квадратов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Как пишет Telegram-канал Mash, задержание Цаликова может быть связано с делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова.

В 2025 году Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова об особо крупной растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Он проходит по делу свидетелем обвинения.

Материалы по теме:
«Всегда жила на широкую ногу». Журналисты подсчитали состояние и имущество бывшей жены Тимура Иванова
«Всегда жила на широкую ногу». Журналисты подсчитали состояние и имущество бывшей жены Тимура Иванова
24 ноября 2025
Тимур Иванов объяснил происхождение своих роскошных особняков. Он рассказал об огромной скидке на приватизацию от государства
Тимур Иванов объяснил происхождение своих роскошных особняков. Он рассказал об огромной скидке на приватизацию от государства
5 декабря 2025
«Это угроза национальной безопасности» В России набирает обороты война с коррупцией. Ее жертвами пали генералы, судьи и чиновники
«Это угроза национальной безопасности»В России набирает обороты война с коррупцией. Ее жертвами пали генералы, судьи и чиновники
11 декабря 2025

Иванов получил 13 лет за хищение миллиардов рублей

В июле 2025 года Иванова признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Он получил 13 лет колонии и штраф в размере 100 миллионов рублей, а у его близких и родителей арестовали все имущество.

Иванова считали самым богатым сотрудником оборонного ведомства, а его экс-супруга Светлана Захарова регулярно делилась деталями роскошной жизни в соцсетях.

В декабре Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. На заседании в том числе присутствовала Захарова, которая рассказала об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.

