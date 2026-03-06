Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 6 марта 2026Бывший СССР

Зеленский приехал в Донбасс

Зеленский опубликовал видео из Дружковки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Дружковку, находящуюся на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики, и снялся на видео. Кадры из города опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Сегодня — Донбасс, наша земля, наши солдаты. Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города», — говорится в публикации.

Украинский лидер не назвал город, в котором записал видео. При этом на опубликованных кадрах видна «Скульптура влюбленных», расположенная на Соборной улице Дружковки, обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал продвижение Вооруженных сил России у соседнего Краматорска. Он заявил, что российским войскам удалось проломить оборонную линию украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в Донбасс

    Стало известно о возвращении удерживаемых на Украине троих жителей Курской области

    Удар по «Шарлю де Голлю» назвали уникальным шансом для Ирана

    Польша закроет воздушное пространство на три месяца

    Трамп назвал требование к новому лидеру Ирана

    Россиянам пригрозили штрафами за незаконную установку шлагбаума

    Боец «Ахмата» бросился на дрона-ждуна и ценой жизни спас сослуживцев на СВО

    На Украине назвали ошибкой решение Зеленского бороться с Венгрией

    Chery прекратила продажу популярного в России кроссовера

    Россиянин остался недоволен уборкой снега и избил дворника лопатой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok