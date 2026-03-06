Зеленский приехал в Донбасс

Зеленский опубликовал видео из Дружковки

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Дружковку, находящуюся на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики, и снялся на видео. Кадры из города опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Сегодня — Донбасс, наша земля, наши солдаты. Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города», — говорится в публикации.

Украинский лидер не назвал город, в котором записал видео. При этом на опубликованных кадрах видна «Скульптура влюбленных», расположенная на Соборной улице Дружковки, обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал продвижение Вооруженных сил России у соседнего Краматорска. Он заявил, что российским войскам удалось проломить оборонную линию украинской армии.