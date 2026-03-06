Реклама

Экономика
15:13, 6 марта 2026Экономика

Жителям частных домов в Подмосковье посоветовали убрать ценные вещи повыше

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жителям частных домов в Московской области стоит убрать ценные вещи на верхние этажи или чердаки. Такой совет дал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, его слова приводит ТАСС. Такая рекомендация может пригодиться на случай весенних паводков.

«В случае паводков мы готовы приступить к ликвидации последствий немедленно», — заверил депутат. Шапкин добавил, что в случае паводковой опасности перед уходом из дома следует выключать электричество и газ, погасить огонь в отопительных печах и плотно закрывать окна и двери.

Ранее стало известно, что уровень весеннего половодья в 16 регионах России может оказаться выше нормы из-за накопившегося за зиму снега, который начнет активно таять. Экстремальная ситуация возможна в Рязанской и Пензенской областях, а также в Татарстане и Мордовии.

В столичном регионе катастрофических подъемов воды не ждут. Как рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов, снега сейчас много, но скоро вернутся холода, так что таяние растянется.

