7 марта: какой праздник отмечают в России и мире

7 марта в России вспоминают о важности защиты людей во время природных катаклизмов. А во всем мире говорят о ценной возможности быть на связи даже на расстоянии благодаря телефону. Какие еще праздники выпадают на 7 марта, кто из известных людей празднует день рождения и на какие приметы обращали внимание наши предки — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День основания Общества спасения на водах (ОСВОД)

Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране ежегодно со времен правления Петра I. Добровольную массовую организацию, которая оказывала помощь пострадавшим после кораблекрушений, создали 3 июля 1871 года. А январе 1925 года ее преобразовали в официальное объединение.

Главные цели организации — снижение гибели людей на водах, обучение основным техникам плавания и помощь спасательным службам.

День прогуливания уроков

Этот праздник в нашей стране отмечается ежегодно 7 марта. Считается, что официальное разрешение на прогул уроков дает переосмыслить отношение к учебе.

День прогуливания отмечают и в других странах, но в разное время. Например, в Литве этот праздник приходится на 20 марта, в Польше — на 21 марта, а в Великобритании официально разрешено прогулять школу 1 февраля.

Фото: Unsplash

Праздники в мире

День рождения телефонного аппарата

7 марта 1876 года американский ученый Александр Белл представил миру телефонный аппарат. Это открытие дало возможность держать связь на расстоянии и стало толчком в технической области.

Спустя год Белл основал первую в мире телефонную компанию Bell Telephone Company.

День тюльпанов

С давних пор тюльпаны считали символом любви и радости. По легенде, в закрытом бутоне цветка находилось счастье, но никто никогда не мог до него добраться. Однажды по лугу, на котором рос тюльпан, прогуливались женщина с ребенком. В один момент он вырвался из рук матери и, смеясь, побежал к цветку с закрытым бутоном. Тюльпан раскрылся.

Само название цветка произошло от персидского «toliban», что означает тюрбан. Бутон внешне сравнивают с восточным головным убором.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 7 марта

День учителя в Албании.

Дeнь теплого одеяла.

Дeнь, кoгдa ты будешь уcлышaн в США.

День работников комплекса транспорта и связи в Туркменистане.

Какой церковный праздник 7 марта

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении

Во время гонений на христиан верующие, как правило, хоронили останки святых мучеников в потаенных местах. Так, в Царьграде у ворот и башни, называемых Евгениевыми, оказались погребенными множество тел. Имена захороненных там святых оставались неизвестными Церкви.

Когда на этом месте стали происходить чудеса, мощи святых были обнаружены и перенесены в храм. Позже одному благочестивому клирику, Николаю Каллиграфу, было открыто свыше, что среди мощей, обретенных в Евгении, находятся останки святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии, о которых упоминает апостол Павел в Послании к Римлянам. В ХII веке на месте обретения мощей построили храм.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 марта

На этот день приходится сразу несколько дней памяти:

мучеников Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных;

преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских;

преподобного Афанасия Павлопетрийского.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Приметы и традиции на 7 марта

Пошел снег — к поздней весне.

Греет солнце — год будет теплым.

Если покормить вернувшихся из теплых краев птиц, то дом будет в достатке.

Если убираться в доме в этот день, можно привлечь неприятности.

Кто родился 7 марта

Народный артист РСФСР родился в 1941 году в Москве в семье известных театральных деятелей. С ранних лет Миронов мечтал о карьере актера.

Известность Андрею Миронову принесла кинокартина режиссера Леонида Гайдая﻿ «Бриллиантовая рука»﻿. В ней он исполнил роль контрабандиста Геши Козодоева.

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

Русский и советский живописец родился 1878 году в Астрахани. В возрасте 18 лет поступил в Санкт-Петербургскую академию художеств.

Несмотря на способности в написании портрета, свое призвание Кустодиев нашел в живописи, в выражении русской жизни и души.

Кто еще родился 7 марта