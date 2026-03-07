Бастрыкин: Ущерб от преступлений Киева в Донбассе составил 580 миллиардов рублей

Ущерб от преступлений Киева в Донбассе составляет 580 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта.

«Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причиненного в Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей», — указал он.

Ранее сообщалось, что с 2014 года СК России возбудил более 9000 уголовных дел по факту преступлений властей Украины. Следователи завершили расследование уже более 900 дел. Обвинительные приговоры вынесены 1084 лицам, среди которых бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемники.