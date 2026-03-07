Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 7 марта 2026Мир

Байден похвастался своей забывчивостью

Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim Vondruska / Reutersв

Экс-президент США Джо Байден во время своей речи на похоронах темнокожего пастора Джесси Джексона похвастался тем, что забыл о лидере России Владимире Путине больше, чем другие политики когда-либо узнают. Выступление Байдена транслировал телеканал CBS.

«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си [глава КНР Си Цзиньпин], чем эти парни и большинство узнают», — сказал бывший лидер Соединенных Штатов. Он также хотел вспомнить о встречах с российским президентом, однако оступился и отказался от этой идеи. «Я встречался с Путиным… Ладно...» — сказал Байден и переключился на другую тему.

Ранее Байден заявил, что встречался с Путиным чаще всех мировых лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Команда России с флагом страны приняла участие в открытии Паралимпиады

    Иран назвал число погибших в ходе атак США и Израиля мирных жителей

    Байден похвастался своей забывчивостью

    Головин забил Сафонову

    На Украине сотрудники ТЦК забрали мужчину с эпилепсией на пути в больницу

    Бывший президент США признался в воровстве из закусочных

    Беспилотник атаковал гостиницу с американскими военными в Ираке

    В Киеве оспорили популярное убеждение о влиянии выборов в США на помощь Украине

    На Украине мужчина с ножом напал на двух сотрудников ТЦК

    Иран высказался о планах перекрыть Ормузский пролив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok