Байден похвастался своей забывчивостью

Байден похвастался, что забыл о Путине больше, чем другие узнают

Экс-президент США Джо Байден во время своей речи на похоронах темнокожего пастора Джесси Джексона похвастался тем, что забыл о лидере России Владимире Путине больше, чем другие политики когда-либо узнают. Выступление Байдена транслировал телеканал CBS.

«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си [глава КНР Си Цзиньпин], чем эти парни и большинство узнают», — сказал бывший лидер Соединенных Штатов. Он также хотел вспомнить о встречах с российским президентом, однако оступился и отказался от этой идеи. «Я встречался с Путиным… Ладно...» — сказал Байден и переключился на другую тему.

Ранее Байден заявил, что встречался с Путиным чаще всех мировых лидеров.