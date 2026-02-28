Реклама

06:20, 28 февраля 2026

Один мировой лидер заявил о наиболее частых встречах с Путиным

Байден заявил, что встречался с Путиным чаще всех мировых лидеров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Стрингер / РИА Новости

Бывший президент США Джо Байден заявил, что ни один мировой лидер не провел так много встреч с президентом России Владимиром Путиным, как он. Его слова приводит ТАСС.

В Guardian ранее отмечали, что Байден звонил Путину в 2021 году из-за опасений по Украине.

Встреча президента России Владимира Путина и его нынешнего американского коллеги Дональда Трампа прошла 15 августа на Аляске. Это стало первой очной встречей президентов России и США. Главы государств не виделись с 2021 года, когда Путин и Байден участвовали в двустороннем саммите в Женеве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Байден не хотел подрывать монолитность России, о чем он прямо говорил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров в Женеве 2021 года.

